شكرا لقرائتكم خبر عن "أريد رجلا واحدا"... فنانة لبنانية تناشد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للتدخل لإنقاذ لبنان، عقب الانفجار القوي الذي استهدف "مرفأ بيروت" يوم الثلاثاء الماضي.

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وقالت مايا دياب: "أريد رجلا واحدا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مطلوب الحضور، والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة"، وذلك حسب قناة "الجديد" اللبنانية.

وأثارت مايا موجة من ردود الفعل المتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد بعضهم أن الأمر شأن داخلي ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل خارجي، فيما أيد آخرون مناشدتها، مشيرين إلى "الفساد" الذي طال البلد.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.