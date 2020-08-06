شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة : لبنانية توثق انفجار بيروت بهاتفها قبل لحظات من مصرعها مع زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو وثقته إحدى السيدات “قبل مقتلها” لحظة الانفجار العنيف الذي هز بيروت أمس، متسببا في قتل عدد كبير من الأشخاص وإصابة آخرين. كانت المرأة توثق لحظة الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت، ثم طلبت من أحد الأشخاص معها إغلاق النافذة، لكن الوقت لم يسعفهما إذا وقع الانفجار الثاني، وبعدها لم يسمع أي صوت.

وتسبب الانفجار في تحطيم الزجاج بشكل كامل، ومقتل المرأة والرجل، والذين ظهرا في فيديو آخر وهما ملقيان على الأرض وقد فارقا الحياة. وطلب أحد المسعفين، والذي يرجح أنه من حصل على الفيديو من هاتف المرأة القتيلة، المساعدة لحمل الجثتين إلى الخارج في مشهد مروع.