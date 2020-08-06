شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات من تشكل منخفض جوي في بحر العرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان من تشكل منخفض جوي شمال وشرق بعرب العرب مساء غد الخميس. وقالت الهيئة في بيان اليوم إن المنخفض الجوي من شأنه أن يؤدي إلى تدفق السحب بدءا من مساء يوم الجمعة على عدد من مناطق السلطنة.

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