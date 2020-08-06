شكرا لبحثكم عن خبر شرطة عدن تزيل "البناء العشوائي" في ساحل الغدير (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت شرطة العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) حملة لإزالة البناء العشوائي في عدد من المديريات وخاصة المطلة على الشواطئ. وقال مصدر محلي إن شرطة مديرية البريقة وقيادة المديرية دشنوا حمله واسعة لإزالة التشوهات والبناء العشوائي التي انتشرت في المديرية إبان اجتياح الحوثيين العاصمة المؤقتة عدن. وأوضح المصدر أن الحملة تمكنت من إزالة عشرات المنازل العشوائية التي تم بنائها بطريقة مخالفة ومشوهة لمعالم وجمال مدينة عدن.

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