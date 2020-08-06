شكرا لبحثكم عن خبر انفجار يهز مديرية المنصورة في عدن...ولا ضحايا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - هز انفجار، فجر اليوم الخميس، العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق مصدر محلي.
وأوضح المصدر أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على أحد المنازل في بلوك 36 بمديرية المنصورة في عدن، ولاذوا بالفرار.
وأكد المصدر عدم وقوع أي ضحايا جراء انفجار القنبلة، مشيراً إلى ان قوات الامن تجري تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادث والقبض على الجناة.
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