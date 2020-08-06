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انفجار يهز مديرية المنصورة في عدن...ولا ضحايا

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يزيد بن سلمان - شبوة - هز انفجار، فجر اليوم الخميس، العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق مصدر محلي.

 

وأوضح المصدر أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على أحد المنازل في بلوك 36 بمديرية المنصورة في عدن، ولاذوا بالفرار.

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وأكد المصدر عدم وقوع أي ضحايا جراء انفجار القنبلة، مشيراً إلى ان قوات الامن تجري تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادث والقبض على الجناة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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