شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي: الحكومة تحذر من تكرار سيناريو مرفأ بيروت في الحديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/493980/ واشنطن: النزاع اليمني مستمر بسبب دعم إيران للحوثيينhttps://www.elyamnelaraby.com/493981/ شبوة.. انهيار منزل طيني على رؤوس ساكنيه بعسيلانhttps://www.elyamnelaraby.com/494000/ إصابة طفلة بانفجار لغم حوثي في الساحل الغربيhttps://www.elyamnelaraby.com/494002/ منظمات دولية: اليمن يتعرض لكارثة إنسانية جراء سيول الأمطارhttps://www.elyamnelaraby.com/494004/ المليشيا تقر بمصرع قائد اللواء 159 مشاةhttps://www.elyamnelaraby.com/494006/ قصف مدفعي يستهدف مواقع المليشيات في رازح بصعدةhttps://www.elyamnelaraby.com/494008/ مدفعية "المشتركة" تستهدف تحصينات الحوثيين شمال الضالعhttps://www.elyamnelaraby.com/494009/ عاجل.. التحالف العربي يعترض مسيرة حوثية انطلقت من الحديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/494012/ الكثيري: استئناف المشاورات بين الحكومة والانتقالي الأسبوع المقبلhttps://www.elyamnelaraby.com/494013/



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