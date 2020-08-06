شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : عروس بيروت تتحدى الدمار وتلتقط صور مع عريسها بعد الإنفجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدت عروس بيروت التي انهار يوم زفافها بسبب الإنفجار الواقعة المؤلمة ، وعادت لتلتقط صور تذكارية مع عريسها من نفس موقع الإنفجار .

وكانت " إسراء السبلاني " التي أطلق عليها " عروس بيروت " قد تعرضت لموقف صادم حيث وقع الإنفجار الضخم أثناء إلتقاط صور تذكارية للزفاف وفجأة تحول مكان الحفل إلى ركام وتطاير كل شئ وفر بها عريسها كما فر الجميع من الحفل .

وأثار الفيديو ضجة كبيرة حيث شوهد أكثر من مليوني مرة ، لكنها أصرت أن تحتفل بزفافها بعد اقل من يومين على الإنفجار في نفس المكان .