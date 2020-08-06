شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تتهم حسن نصر الله بالوقوف خلف تفجير بيروت .. وتكشف عن الدليل ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت دولة الامارات على لسان نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بالتورط في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ودليل على ذلك وبما يؤكد شكوك خلفان فقد ربط خلفان، في عدة تغريدات نشرها عبر صفحته على "تويتر" بين التفجير وموعد النطق بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقال: "إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري....فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله"، مضيفا: "المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري... شغل عصابات". وتابع: "طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد.... لبنان ضحية إرهابي كبير اسمه حسن"، وفق قوله.

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وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

كما قرر مجلس الدفاع أيضا "تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين" عن الكارثة.