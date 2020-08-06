شكرا لبحثكم عن خبر مخاوف بريطانية من تداعيات استمرار الأمطار والسيول في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبّر السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، الثلاثاء، عن مخاوفه بشأن استمرار الأمطار الغزيرة التي تتسبب بالخراب والفيضانات التي تزيد الوضع سوءا في اليمن. Advertisements وقال السفير في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن بلاده تجاوبت مع الفيضانات هذا العام بتمويل “ستار ورك” (شبكة منظمات غير حكومية)، وكذلك تجاوبت مع “ميت اوفس” (مكتب بريطاني مهتم بتوفر البيانات والتوقعات التي تساعد في مواجهة المخاطر)". وتشهد معظم المحافظات اليمنية، منذ نحو أسبوعين، أمطار غزيرة ومتواصلة، خلفت الكثير من الأضرار البشرية وفي البنية التحتية والزراعية.

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