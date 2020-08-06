شكرا لبحثكم عن خبر تجددت الاشتباكات في شرق أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين خلال الساعات الماضية من فجر اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية إن الجانبين تبادلا قصفا بالأسلحة الثقيلة شرق مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.

المصادر ذكرت أن أصوات الاشتباكات تسمع على نطاق واسع في المدن القريبة من جبهتي الشيخ سالم والطرية شرق زنجبار.

وتشهد جبهات شرق أبين منذ الاعلان عن وقف إطلاق النار من قبل التحالف العربي في 22 من يونيو الماضي اشتباكات متقطعة، كما يأتي اشتباكات اليوم بعد إعلان السعودية، الأربعاء الماضي، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على آلية قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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وتضمنت الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وإعلان الأخير التخلي عن الإدارة الذاتية، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني لتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

وتبع إعلان السعودية تفاصيل آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، صدور بيان من المجلس الانتقالي الجنوبي تضمن تخليه عن قراره الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، الصادر في 25 أبريل/ نيسان الماضي.

أعقبه إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارات رئاسية، تضمنت تكليف رئيس الوزراء اليمني د.معين عبد الملك، بتشكيل حكومة جديدة وفقا للآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

كما تضمنت القرارات، تعيين الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، محافظا لمحافظة عدن، وتعيين العميد محمد أحمد الحامدي، مديرا عاما لشرطة محافظة عدن.

وكانت القوات السعودية العاملة ضمن التحالف العربي، نشرت في 24 حزيران/يونيو الماضي، لجان لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجيش اليمني، وقوات المجلس الانتقالي، على خطوط التماس بينهما في مديرية خنفر شرق مديرية زنجبار، بعد تصاعد القتال بين الطرفين، وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهما.