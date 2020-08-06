شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..انهيارات صخرية تقطع طريق حراز-مناخة غربي صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب إنهيار صخري ناتج عن سيول الأمطار الغزيرة، الاربعاء، بعزل عدة مناطق غربي العاصمة صنعاء، بشكل نهائي؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر بوقوع انهيار صخري، بطريق اسفلتي شرقي حراز- مناخة، محافظة صنعاء.

و أدت سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، إلى وقوع انهيارات صخرية قطعت شرايين عدة محافظات ومديريات يمنية عن بعضها.

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