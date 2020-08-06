شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي يستهدف مواقع المليشيات في رازح بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020 Advertisements الخليج 365 _ صعدة قصفت القوات السعودية اليوم الخميس مواق حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع المليشيات في مديرية رازح بصعدة تعرضت لقصف مدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات عن الخسائر التي أسفر عنها القصف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي يستهدف مواقع المليشيات في رازح بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.