شكرا لقرائتكم خبر عن نشرت حديثاً : شاهد صور مؤلمة من أماكن واتجاهات مختلفة لحجم الدمار الضخم لانفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مجموعة صور جديدة ومرعبة تظهر حجم الدمار الذي حدث في العاصمة اللبنانية بيروت بعد الانفجار الضخم الذي خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى فضلا عن تشريد ما لا يقل عن ??? ألف شخص.

ووفقا لـ “الديلي ميل”، فإن رجال الإنقاذ عملوا طوال ليل الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء للبحث عن ناجين في الانفجار الذي دمر أحياء بكاملها، وكان مرعبا لدرجة تشبه الزلزال.

وقالت الصحيفة إن المستشفيات امتلأت عن آخرها بالقتلى والمصابين، وقال مروان رمضان الذي يسكن على مسافة بعيدة من الميناء إن الانفجار كان مرعبا وأشبه بفيلم الرعب الحقيقي.

وأضافت الصحيفة : الشوارع كانت مليئة بالزجاج والمباني دُمرت بالكامل والناس كانوا يبكون في الشوارع طوال الوقت.

واختتمت: الانفجار نتج عن اشتعال ???? طنا من نترات الأمونيوم والتي كانت موجودة في أحد المستودعات.

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