شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز المملكة : مواطن يقتل زوجته وشقيقه ليلاً ويفر هاربا ..والسبب ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدم مواطن على قتل زوجته بآلة حادة، مساء أمس؛ إثر خلاف بينهما ثم تخلص من شقيقه بسلاح ناري.
ووفقاً لـ”سبق” فبعد خروج الجاني من منزله وجد شقيقه وحدثت مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلًا، وفر هاربًا من مسرح الجريمة بحي الشرائع بمكة المكرمة.
فيما تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تكثّف بحثها عن الجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة تهز المملكة : مواطن يقتل زوجته وشقيقه ليلاً ويفر هاربا ..والسبب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.