شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز المملكة : مواطن يقتل زوجته وشقيقه ليلاً ويفر هاربا ..والسبب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مواطن على قتل زوجته بآلة حادة، مساء أمس؛ إثر خلاف بينهما ثم تخلص من شقيقه بسلاح ناري.

ووفقاً لـ”سبق” فبعد خروج الجاني من منزله وجد شقيقه وحدثت مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلًا، وفر هاربًا من مسرح الجريمة بحي الشرائع بمكة المكرمة.

فيما تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تكثّف بحثها عن الجاني.