شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية قبل قليل يكشف عن أخر احصائية لاضحايا انفجار بيروت ( أرقام مخيفة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الصحة اللبنانية قبل قليل اليوم الخميس بيانا هاما كشفت من خلاله عن ضحايا تفجير بيروت . وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم الخميس أنها أحصت أكثر من 137 قتيلا و5 آلاف مصاب حصيلة انفجار بيروت حتى الآن .

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