شكرا لبحثكم عن خبر الامن يوجه باعتقال العريس لمدة شهر في إب لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت السلطات الامنية في اب باعتقال العريس لمدة شهر. وقال مصدر لكريتر سكاي:وجه أمن محافظة إب مدراء أقسام الشرطة بضبط من يقوم بإطلاق النار في الاعراس والعقوبة على مرتكبيها بالحبس شهر مع غرامة مالية تقدر بمائة ألف ريال. وتسببت عملية اطلاق النار بالاعراس بازهاق الارواح.

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