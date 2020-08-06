شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات عاجلة من الملك سلمان بخصوص لبنان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخارجية السعودية عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للشعب اللبناني في مواجهة آثار كارثة تفجير بيروت الدامي. يأتي ذلك بتوجيهات كريمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقًا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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