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التحالف يمنع طائرة اليمنية من نقل مواطنين يمنيين الى جزيرة سقطرى

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يزيد بن سلمان - شبوة - الغي التحالف العربي صباح اليوم الخميس، رحلة جوية لطيران اليمنية من مطار عدن الدولي الى سقطرى في الدقائق الاخيرة قبل المغادرة لاسباب مجهولة.

 

وكتب المصور نايف السيد، التحالف يمنع الركاب من السفر إلى مطارسقطري على الخطوط الجوية اليمنية بعد تم شراء تذاكر السفر حيث غادرت الطائرة فاضي من مطار عدن الدولي  اليوم الخميس من دون ذكر الأسباب حيث عبر الركاب المسافرين......  وعدم أشعارهم.

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يذكر أن اليوم الخميس كانت مقررة اول رحلة إلى سقطرى لاستئناف حركة الطيران إلى الجزيرة، وبلغ سعر التذكرة 96 الف ريال خط واحد فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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