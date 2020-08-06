شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يمنع طائرة اليمنية من نقل مواطنين يمنيين الى جزيرة سقطرى والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الغي التحالف العربي صباح اليوم الخميس، رحلة جوية لطيران اليمنية من مطار عدن الدولي الى سقطرى في الدقائق الاخيرة قبل المغادرة لاسباب مجهولة.
وكتب المصور نايف السيد، التحالف يمنع الركاب من السفر إلى مطارسقطري على الخطوط الجوية اليمنية بعد تم شراء تذاكر السفر حيث غادرت الطائرة فاضي من مطار عدن الدولي اليوم الخميس من دون ذكر الأسباب حيث عبر الركاب المسافرين...... وعدم أشعارهم.
يذكر أن اليوم الخميس كانت مقررة اول رحلة إلى سقطرى لاستئناف حركة الطيران إلى الجزيرة، وبلغ سعر التذكرة 96 الف ريال خط واحد فقط.
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