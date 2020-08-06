شكرا لبحثكم عن خبر فيضان سد مأرب يقطع طريق العبر الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قطعت السيول الفائضة من سد مأرب طريق العبر - مأرب الدولي الرابط بين اليمن والسعودية. Advertisements وقال مسافرون إن سيول المياه القادمة من سد مأرب قطعت الطريق الأسفلتي الذي يربط مأرب وحضرموت والسعودية. وكان سد مأرب بدأ بالفيضان لأول مرة منذ إعادة بنائه في عام 1986، بعد تجاوز منسوب المياه حاجز الـ550 مليون متر مكعب.

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