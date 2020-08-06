شكرا لقرائتكم خبر عن فيضان سد مارب يحاصر كامل المحافظة ويعزلها عن بقية اليمن وتحذيرات من غرق مناطق باكملها"صورة خاصة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سببت فيضانات سد مارب مع الامطار الغزيرة والسيول بقطع جميع مداخل محافظة مارب واوقفت الخط الدولي .

وذكر مصدر محلي لموقع"كريتر سكاي"ان خط مارب الوديعة والخط الدولي لمارب توقف بسبب الفيضانات التي مصدرها سد مارب ولاتستطيع اي مركبة الدخول او الخروج من مارب .

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

ووفقاً للمصدر فإن مياه السد قد تجاوزت المناطق الشرقية لمديرية الوادي، ووصلت إلى خط صافر، لافتاً إلى أن السيول المتدفقة والمستمرة جراء فيضان سد مأرب تشكل خطر كبير وتهدد بغرق مناطق باكملها .



وفي وقت سابق وجه محافظ مأرب سلطان العرادة بتشكيل لجان طوارئ لمواجهة أضرار السيول التي فاضت من سد مأرب.

وشدد العرادة خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا للجنة الطوارئ بالمحافظة، على متابعة سير حركة السيول، وتنبيه المواطنين وإغاثة المتضررين.

وتسببت السيول بانقطاع حركة السير في الطريق الرابط بين مدينة المكلا وضواحيها الغربية.

