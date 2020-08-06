شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقاتلات التحالف تقصف اجتماعاً للحوثيين (حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف، استهدفت بعدة غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في الجوف، سقط فيها 23 قتيل وعشرات الجرحى.

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وأكدت، أن طيران التحالف العربي استهدف بخمس غارات جوية مواقع وتجمعات للمليشات الحوثية، في مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف.

وتشهد محافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرتعن مقتل وجرح المئات من الطرفين اغلبهم من الحوثيين.