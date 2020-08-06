شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مرعبة تكشف عن تفاصيل الكارثة التي وقعت بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة مأرب وفاة 17 شخصاً وإصابة 4 آخرين امس الإثنين، جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظة.

وأوضح في بيان على"فيسبوك" إن "غرفة العمليات بمستشفيات المحافظة سجلت وصول 21حالة منها 17حالة متوفية و4 حالات اصابة نتيجة الأمطار والسيول التي تشهدها المدينة".

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وأوضح أن "حالات الوفاة الـ 17 منها 8 أطفال توفو غرقاً فيما 9 حالات كبار سن، وجميعها وصلت للمستشفيات متوفية، فيما الحالات المصابة تتلقى العناية الطبية".

وأشار إلى أن حالات الإصابة الأربع منها امرأتين اصاباتهن بالغة نتيجة جرف السيول أو انهيار جدار المنزل بسب الأمطار، وأخرى كانت اصابتها نتيجة صاعقة رعدية".

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ودعا مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب المستشفيات إلى رفع جاهزية الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وما تشهده المحافظة من هطول أمطار وتدفق السيول في عدد من مديرياتها.

وفي وقت سابق اليوم، وجهت الحكومة الشرعية، نداء استغاثة لمواجهة الأضرار الناتجة عن السيول والأمطار جراء المنخفض المداري الذي ضرب عدد من المحافظات في اليمن.

وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بتوجيه المنظمات الأممية لإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات المتضررية.

كما طالب الوزير فتح المنسقة الأممية بتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين، ومساندة جهود السلطات المحلية في مواجهة تداعيات واثار الأمطار والسيول.

وجرفت سيول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة، مؤخراً، 15 مخيماً للنازحين في ثلاث محافظات بشكل كلي وجزئي، وأضرت بمساكن 2242 شخص كإحصائية رسمية أولية.