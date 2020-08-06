شكرا لقرائتكم خبر عن وأشنطن تكشف عن سبب استمرار الحرب في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت وأشنطن، مساء الاربعاء، عن السبب الرئيسي في أستمرار الصراع والحرب في اليمن.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الصراع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران لميليشيات الحوثي.
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وذكر بومبيو، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن بلاده سوف تعمل على تمديد قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، مشيرًا إلى أنهم يجروا اتصالات مع الدول الأصدقاء لإقناعهم بضرورة القرار.
وأكد أنه من الوارد إعادة فرض حظر على الأسلحة إلى إيران من جانب واحد إذا فشلت بلاده في تمرير القرار بمجلس الأمن.
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