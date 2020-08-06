شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة إنهيار منازل بشكل مفاجئ في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انهارت أربعة منازل بمديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة اليوم الأربعاء جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
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وأوضح مدير عام المديرية أحمد الصماط لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المنازل المنهارة شملت منزلين قديمين خاليين من السكان غرب الجامع الكبير أحدهما مكون من أربعة طوابق والآخر من طابقين، وتسببا في قطع طريق، بالإضافة إلى منزلين في حارة صلاح الدين أحدهما انهار جزئياً.
وأشار إلى إخلاء منزلين في حارة برّوم بعد ظهور تشققات وتصدعات كبيرة فيهما وذلك كإجراء احترازي .
ودعا الصماط، الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية والجهات المعنية بإزالة الأجزاء المتبقية بالمنازل المنهارة كونها تشكل خطورة على المنازل المجاورة.
وناشد كافة الجهات المعنية الوقوف إلى جانب الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية لترميم وصيانة منازل صنعاء التاريخية الآيلة للسقوط.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد للحظة إنهيار أحد المنازل الشعبية في مدينة صنعاء القديمة بسبب الأمطار الغزيرة.
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