شكرا لبحثكم عن خبر السيول تكشف آثار مدفونة واصنام وكنوز في محافظة مأرب شرق اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت سيول الامطار الغزيرة التي تشهدها اليمن منذ أيام عن اثار مدفونة في محافظة يمنية تقع إلى الشمال الشرقي من صنعاء

وقالت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، ان السيول أظهرت آثار مدفونة واصنام وكنوز في محافظة مأرب شرق اليمن

ونقل موقع "الوفاق نيوز" عن مصدر خاص، ان مجموعة من الاشخاص عثروا على كنوز وتماثيل برونزية في مدينة النحاس الواقعة على شمال البلق الشرقي بمحافظة مأرب، والتي تبعد من نقطة الفلج ما يقارب اثنين الي ثلاثة كيلو فقط.

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وأوضح المصدر، انه تم العثور على تمثالين برونزيين، وعدد من الاواني الفخارية وفيها ذهب حميري خالص، مشيرا، الى ان عدداً من المواطنين مازالوا يقفون بجانب السيول، في انتظاران تظهر لهم كنوزاً وآثار.

وبحسبالموقع، فان الشيخ أحمد مفتاح، وهو أحد وجهاء مأرب أكد وجود كنوز وتماثيل كثيرة، وان الأمطار كشفت عن بعضها، حيث ان شخصين رزقا بهذا الكنز دون أن يوضح المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول "رزقهم"، موكدا في الوقت نفسه ان كمية كبيرة من الآثار كشفتها السيول وتسابق الناس عليها.

وحذر مفتاح، الجميع من التعامل مع الأجسام الغريبة التي جرفتها أو كشفتها السيول باعتبارها أموال عامه، كما حذر من وجود ألغام، لاسيما وكمية السيول تأتي من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية