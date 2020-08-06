شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. لماذا تظهر النساء "الجواري" في اعياد اليمنيين وكيف يرقصن البرع باتقان مع الرجال ..عادات مازالت باقية ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قد يبدو الأمر غريباً ولكنها عادة تسمى "أمير العيد والجارية" وهي من العادات والأعراف المعروفة في بعض قرى محافظة إب اليمنية وما جاورها في مواسم عيد الأضحى المبارك وتوارثتها الأجيال منذ مئات السنين.

هذه العادة تشبه المسرحية الكوميدية، يتخللها رقصات البرع، تتكون العادة من المعجب والجارية والعبيد.

المعجب هو شخص يرتدي قناع حيوان ويقوم بتنظيم الفعالية ويرتب الجمهور، والجارية هي رجل بزي نسائي يسير وسط الفعالية ويقوم العبيد وهم ايضاً يرتدون اقنعة حيوانات بحماية الجارية وضرب كل من يحاول الاقتراب منها من الجمهور أو المعجب.

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تتنقل الجارية برفقة العبيد والمعجب بين القرى وتتخلل تنقلاتهم رقصات وأناشيد شعبية وتجمهر للشباب والأطفال لمشاهدة هذه العادة.

كما يلقي الشعراء من الحاضرين الأبيات تغزلا في الجارية والشاعر الفائز تكون الجارية من نصيبه "في مشهد كوميدي تمثيلي يملؤه الدعابة والمرح".