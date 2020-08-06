شكرا لبحثكم عن خبر بعد فضيحة سد حبابة .. مقاولون السدود يهرعون لتفقد السدود المائية التي نفذوها في عهد ”صالح” خوفا من انهيارها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هرع عدد من المهندسين المعماريين لتفقد السدود المائية التي نفذوها في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والبالغة 127 سد وحاجز مائي خوفا من انهيارها بعد فضيحة سد حبابة والذي أنهار قبل يومين في محافظة عمران .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الأربعاء أن مقاول سد بير الحيد في قرية مقوله التابعة لمديرية سنحان بمحافظة صنعاء قام منذ صباح اليوم الباكر بعد تحذيرات مهندس عن مخاوف إنهيار السد في تصريح أدلى به للمشهد اليمني يوم أمس قام بتفقد السد وفتح قنوات السد .

واضافت المصادر أن مقاول السد قام أيضا باستئجار جرافة لرفع المخلفات من قنوات السد وفتحها واستكمال حفر قنوات السد لكن ذلك يعد غير كافي في نظرا المهندسين حيث مازال السد يتطلب بناء الحاجز الخلفي للسد .

وأكدت المصادر أن السد مازال يتطلب إكمال بناء الأحجار الأمامية لواجهة السد والتي تحمي التراب من الانهيار وبناء الخرسانات الاسمنتية في قمة الحاجز الترابي وبناء السور الخلفي الحامي للتربة من الانجراف .

وبينت المصادر أن المخاوف تزايدت بين المواطنين بعد إنهيار سد حبابه في محافظة عمران وخاصة أن سد مقوله يهدد قرية سيان والتي يقطنها أكثر من ثلاثة آلاف شخص وتعد من أكبر قرى سنحان بالغرق في حال انهيار السد الترابي وخاصة أن قرية سيان تقع تحت منحدر السد .

وتزايد منسوب المياه في السد اليوم الأربعاء نتيجة لتجدد الأمطار والسيول مساء أمس الثلاثاء او صباح اليوم وتوسعت البحيرة المائية في أكثر من وادي في القرية بعد إرتفاع منسوب المياه في السد .

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وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني أن السيول المتدفقة من جبل كنن -أحد أكبر الجبال الشاهقة في محافظة صنعاء والذي يطل على ثلاث مديريات سنحان وخولان بلاد الروس بالإضافة إلى مديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار - تسببت منذ أكثر من أسبوع وحتى الآن في جرف أراضي زراعية واسعة في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء .

واضافت المصادر أن السيول المتدفقة من جهة الشمال لجبل كنن والذي يبلغ إرتفاعه 3244 متر ويحتل مساحة واسعة نتج عنه تدفق سيول كبيرة والتي طمرت عدد الأراضي الزراعية في الربع الشرقي بسنحان حيث امتلئت جميع السدود في المنطقة بالمياه منها سد السرين وسد ناعظ وسد بيت الأحمر - مسقط رأس الرئيس السابق صالح - وسد مقوله مرورا بسد سيان وهو ما يهدد المناطق المنخفضة في العاصمة صنعاء بالغرق في حالة انهيار هذه السدود والتي تحد العاصمة من جهتي الشرق والجنوب .

وأكدت المصادر أن السيول طمرت أراضي زراعية واسعة في المديرية وتضررت العديد من المحاصيل بشكل كلي وخاصة الخضروات كالطماط والبطاط وكذلك الحال لبعض الفواكة كالبطيخ والفراولة .

وغطت المياه عدد من الآبار اليدوية وانهارت عدد من هذه الآبار وتضررت العديد من محاصيل الحبوب منها الذرة والشعير والعدس حتى في المناطق والمدرجات المرتفعة نتيجة لكمية المياه الكبيرة والتي تتسبب في ضعف المحصول وتلفه بشكل جزئي وأحيانا بشكل كلي .

ووضحت المصادر أن السيول المتدفقة من جبل كنن والجبال المحيطة بالقرى المجاورة بالسد ابتدأ من قرية السرين ونعض والدرم والهجرة وبيت الاحمر وصولا إلى قرية مقوله تصب في سد مقوله والذي فاضت المياه منه بغزارة منذ صباح اليوم وباتت تصب في سد سيان والذي يعد الأكبر في المنطقة والذي يتطلب فترة طويلة حتى يمتلئ ثم يصب بعد ذلك في قرية ريمة حميد ثم العاصمة صنعاء من جهة الجنوب.

ويتواجد في مديرية سنحان والتي تطوق العاصمة صنعاء من جهتي الجنوب وأجزاء واسعة من جهة الشرق أكثر من سد منها سد ذهبان وسد المكرد وسد بيت الأحمر وسد بير الحيد بقرية مقوله وسد سيان وسد ذراح وسد نعض وسد دار الحيد وسد مسعود وسد معين .

هذا كما تفقد أحد المهندس المنفذين لسد بيت الأحمر السد الخرساني والذي يفيض قنواته منذ يومين وقام بتسجيل ملاحظاته والمتمثلة في وضع أحجار كبيرة تحت مكان سقوط المياه من السد بعد جرف المياه لأجزاء كبيرة من الخرسانة وضهور أجزاء من الحديد .