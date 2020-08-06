شكرا لبحثكم عن خبر جريمة بشعة.. رجل يقتل شقيقه وابنه في مديرية همدان بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم المدعو محمد يحيى عتيق على قتل أخيه أحمد يحيى عتيق وابن أخيه الوحيد كمال أحمد يحيى عتيق الاسبوع الماضي. ونفذ القاتل جريمته، وهو من همدان بمحافظة صنعاء، بإطلاق أكثر من 20 طلقة بسلاحه الشخصي " الكلاشنكوف " وأرداهم قتيلين. وفر الجاني بعد ذلك هاربا بدراجته النارية وسلاحه . ولم ترد تفاصيل أكثر عن الحادثة حتى اللحظة غير أن المصادر قالت أن الأجهزة الأمنية تلاحق الجاني لإحالته إلى التحقيق.

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