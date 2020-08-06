شكرا لبحثكم عن خبر إعلامية يمنية تنضم إلى فريق أشهر موسوعة سياسية عربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انضمت الباحثة والإعلامية اليمنية أماني خليل باخريبة إلى فريق الموسوعة السياسية التي تعد أشهر موسوعة سياسية عربية على الانترنت.

وحصلت الباحثة على عضوية الفريق العلمي بالموسوعة لكتابة مقالات علمية بعد أن قدمت نماذجًا من أبحاثها ودراستها السياسية والاجتماعية التي تتوافق مع معايير الموسوعة.

والموسوعة السياسيّة مبادرة أكاديمية متوجهة للفرد والمجتمع العربي بشكل عام، وتعمل على شرح وتبسيط المفاهيم والنظريات السياسية إضافة إلى ترجمة أبحاث ودراسات علمية سياسية إلى اللغة العربية لتقديمها للقارئ العربي عن طريق مقالات أكاديمية علمية.

Advertisements

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في إنشاء أكبر قاموس سياسي لدعم المحتوى العملي العربي في مجال علم السياسة على الإنترنت إبمانًا منها بأن العلم والمعرفة هما الحل لرفع المستوى الأكاديمي والعلمي للمجتمع.

وتعد الباحثة والإعلامية أماني خليل، التي تدرس الماجستير في العلوم السياسية بجمهورية مصر العربية كإحدى طالبات مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، من أبرز وأشهر الإعلاميات والباحثات اليمنيات بمحافظة حضرموت.

وعملت مراسلة لعدد من القنوات الفضائية، إضافة إلى إعدادها لبحوث أكاديمية وعلمية، وكتابتها للعشرات من التقارير الإنسانية والمقالات المتخصصة ونشرها في وسائل إعلامية محلية ودولية.

كما تعد واحدة من أبرز ناشطات المجتمع المدني في محافظة حضرموت، حيث أدارت مركز الأمل للسلام، وشاركت في العديد من الدورات التدريبية والندوات العلمية داخل اليمن وخارجها، قبل أن تتحول إلى مدربة معتمدة وتساهم بشكل فاعل في تدريب العشرات من شباب اليمن.