شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يوجه تحذير عاجل للمسافرين ”مطلع سهيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه فلكي يمني، الاربعاء، رسالة تحذيرية للمسافرين في مطلع "سهيل".

ودعا الفلكي عدنان الشوافي، في بيان إلى توخي الحذر الشديد وعدم المغامرة هذه الأيام لما هو معروف عن أمطار سهيل و ما يرفقها من مخاطر السيول و تدني الرؤية الافقية و الانزلاقات الصخرية و الاتربة في الطرقات؛ خصوصا الطرق الرئيسية بين المدن و المكتظة بالحركة هذه الأيام.

وأشار إلى أن اليمن تشهد حالة من اضطراب الطقس الماطرة هذه الايام وهطول الأمطار الغزيرة و شديدة الغزارة على بعض المناطق و التي تعرف لدى المزارع اليمني بالمعلم الزراعي "سهيل" الا أن ما يميز طلوع نجم سهيل هذا العام هو تزامنه مع إجازة عيد الاضحى المبارك 1441 هجرية.

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وأهاب بكافة المسافرين هذه الايام بالحذر الشديد، مذكرا بحكمة شهيرة في الموروث الفلكي اليمني منسوبة للحكيم اليماني "علي ولد زايد" تقول

"أوصيك يا جمال لا تسافر.. عند مطلع سهيل أو في مغيب الظوافر"؛ وتعد هذة الايام مطلع سهيل.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن الامطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 9 ألاف أسرة يمنية.

وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة على معظم المحافظات قبل أيام قليلة إلى وفاة عشرات الأشخاص.