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انهيار مستمر للريال اليمني امام العملات الاجنبية ...اخر التحديثات في صنعاء وعدن وحضرموت

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شكرا لبحثكم عن خبر انهيار مستمر للريال اليمني امام العملات الاجنبية ...اخر التحديثات في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مساء امس الاربعاء 5 اغسطس 2020 م في صنعاء وعدن وحضرموت وكانت الاسعار كالتالي :

اسعار الصرف في صنعاء

الريال السعودي

شراء = 157.3 ريال

بيع = 157.5 ريال

الدولار الامريكي

شراء = 596 ريال

بيع = 598 ريا

اسعار الصرف في عدن

الريال السعودي

شراء = 197.5 ريال

بيع = 198.5 ريال

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الدولار الامريكي

شراء = 753 ريال

بيع = 758 ريال

اسعار الصرف في حضرموت

الريال السعودي

شراء = 197.5 ريال

بيع = 198 ريال

الدولار الامريكي

شراء = 753 ريال

بيع = 757 ريال

مع العلم ان أسعار الصرف غير ثابتة وقابله للتغيير في أي لحظة وتختلف من صراف الى اخر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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