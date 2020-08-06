شكرا لبحثكم عن خبر انهيار مستمر للريال اليمني امام العملات الاجنبية ...اخر التحديثات في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مساء امس الاربعاء 5 اغسطس 2020 م في صنعاء وعدن وحضرموت وكانت الاسعار كالتالي : اسعار الصرف في صنعاء الريال السعودي شراء = 157.3 ريال بيع = 157.5 ريال الدولار الامريكي شراء = 596 ريال بيع = 598 ريا اسعار الصرف في عدن الريال السعودي شراء = 197.5 ريال بيع = 198.5 ريال Advertisements الدولار الامريكي شراء = 753 ريال بيع = 758 ريال اسعار الصرف في حضرموت الريال السعودي شراء = 197.5 ريال بيع = 198 ريال الدولار الامريكي شراء = 753 ريال بيع = 757 ريال مع العلم ان أسعار الصرف غير ثابتة وقابله للتغيير في أي لحظة وتختلف من صراف الى اخر

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