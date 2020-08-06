شكرا لبحثكم عن خبر من بينها اليمن ....5 دول عربية تعلن عن تعرض مواطنيها للقتل والإصابة جراء ”انفجار بيروت” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب انفجار العاصمة بيروت الذي وقع أمس الاول في مقتل وجرح عدد من العرب والأجانب، ومن بين العرب الذين قتلوا أو أصيبوا 5 دول عربية اعلنوا عن مواطنينهم الذين فقدوا أو أصيبوا بالإنفجار.
ومن بين الدول العربية أعلنت السفارة المصرية في بيروت، في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، أن أحد مواطنيها قُتل في انفجار بيروت، في حين أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء آخر كان في مكان قريب من الانفجار.
وأعلنت السفارة اليمنية عن إصابة اثنين يمنيين بجروح طفيفة جراء الانفجار الذي راح ضحيته أكثر من 100وأصيب نحو 4 آلاف.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، إصابة مواطنين أردنيين اثنين إثر انفجار بيروت، وقالت إنها "تتابع بشكل حثيث" أوضاع الجالية الأردنية في لبنان.
فيما أفادت السفارة المغربية في بيروت بأن مواطنة مغربية تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة أصيبت بكسور في قدمها من جراء الانفجار، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بأحد المستشفيات اللبنانية.
وجمعية الهلال الاحمر العراقية أعلنت عن إصابة 10 عراقيين بالإنفجار وأن إصابتهم مستقرة
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