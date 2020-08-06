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عدن - ياسمين التهامي - البنك الدولي مستعد لتمويل إعادة إعمار لبنان !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ البنك الدولي أمس الأربعاء إنه مستعد لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار المدمر، الذي وقع في منطقة ميناء بيروت، وكذلك العمل مع شركاء البلاد لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والانتعاش. وأضاف البنك الدولي في بيان إنه "على استعداد أيضًا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة وسبل العيش للمتضررين من هذه الكارثة". البنك الدولي أمس الأربعاء إنه مستعد لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار المدمر، الذي وقع في منطقة ميناء بيروت، وكذلك العمل مع شركاء البلاد لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والانتعاش. وأضاف البنك الدولي في بيان إنه "على استعداد أيضًا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة وسبل العيش للمتضررين من هذه الكارثة".

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