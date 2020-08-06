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عدن - ياسمين التهامي - استمرار هطول الامطار على صنعاء و انهيار منازل مصنفة بالتراث العالمي !

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جديد اب برس

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مصادر محلية، اليوم الأربعاء، إن 4 منازل في مدينة صنعاء القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي، تعرضت للانهيار جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها اليمن منذ أسبوعين. وأفادت سكان محليون، لـ"المهرية نت"، بانهيار منزل بيت عصدة بالإضافة إلى بيتين آخرين مجاورين له، غربي الجامع الكبير الواقع في قلب مدينة صنعاء القديمة نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد. والإثنين، انهارت أجزاء من السور الجنوبي لمدينة صنعاء القديمة، الذي يعد معلماً تاريخياً مهماً ومن أهم الآثار الحضارية لليمن. وأفاد سكان أن أحد المنازل القديمة المحاذية للسور والتابع للمواطن فؤاد رزق، تهدم ونجت أسرته المكونة من 5 أفراد. على الصعيد، وجهت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، نداء إستغاثة لإنقاذ صنعاء القديمة من خطر الإنهيار ، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد. وقالت الهيئة في بيان، بثته وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية، إن بعض مباني المدينة القديمة تعرضت لانهيارات شبه كلية جراء استمرار هطول الأمطار غير المسبوقة. وأضافت: “مباني صنعاء القديمة التي صمدت مئات السنين نكاد نفقدها في أي لحظة، حيث تواجه هذه المدينة العالمية اليوم كارثة حقيقية تهدد وجودها”. وأشارت إلى حدوث انهيارات جزئية للجدران الحاملة والأسقف في السور الشمالي والجنوبي من المدينة المصنفة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1986. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، دعت اليوم الأربعاء، سرعة حماية مواقع التراث العالمي في اليمن، ومواجهة الآثار الناجمة عن السيول والأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً. وقال مندوب اليمن لدى منظمة اليونسكو السفير محمد جميح، في رسال بعثها إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، أودوراي أوزولاي إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن أدت إلى دمار طال عدداً من المواقع الأثرية في البلاد، وعلى وجه الخصوص المواقع الثلاثة المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي في صنعاء القديمة وزبيد وشبام حضرموت.