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عدن - ياسمين التهامي - الملك سلمان يصدر توجيها عاجلا بشأن انفجار بيروت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، توجيها عاجلا بشأن انفجار بيروت. وبحسب وكالة الأنباء وهز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس انفجار ضخم في مستودع يحتوي 2750 طنا من نترات الأمونيوم في الميناء بالقرب من مركز المدينة، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 135 شخصا على الأقل وإصابة قرابة 5 آلاف شخص، وأعلنت لحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء يوم حداد في البلاد. العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، توجيها عاجلا بشأن انفجار بيروت. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صدرت توجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود انطلاقا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفقا لواس. وأشارت الوكالة، إلى أن ذلك يأتي تضامنا من الممكلة مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.وهز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس انفجار ضخم في مستودع يحتوي 2750 طنا من نترات الأمونيوم في الميناء بالقرب من مركز المدينة، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 135 شخصا على الأقل وإصابة قرابة 5 آلاف شخص، وأعلنت لحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء يوم حداد في البلاد.

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