شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بنوبة قلبية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ دار الإفتاء التركية مؤذن جامع آيا صوفيا عثمان أصلان الذي توفي بنوبة قلبية، حيث عمل مرشدا متطوعا في المسجد خلال الفترة الأخيرة. وجاء في بيان النعي: "منذ اليوم الأول لإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين الموظفين للإرشاد الطوعي للترحيب بالزوار وضمان الامتثال لتدابير (كوفيد -19) داخل المسجد". Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/kfj7OiPTAF — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 4, 2020 وأضاف: "توفي المرشد عثمان أصلان بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه في المسجد". وتابع: "أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزي إلى مسقط رأسه لدفنه هناك". المصدر: "دار الإفتاء التركية" دار الإفتاء التركية مؤذن جامع آيا صوفيا عثمان أصلان الذي توفي بنوبة قلبية، حيث عمل مرشدا متطوعا في المسجد خلال الفترة الأخيرة. وجاء في بيان النعي: "منذ اليوم الأول لإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين الموظفين للإرشاد الطوعي للترحيب بالزوار وضمان الامتثال لتدابير (كوفيد -19) داخل المسجد".وأضاف: "توفي المرشد عثمان أصلان بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه في المسجد". وتابع: "أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزي إلى مسقط رأسه لدفنه هناك". المصدر: "دار الإفتاء التركية"

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