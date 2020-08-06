شكرا لقرائتكم خبر عن أتى على 20 شاحنة.. فيديو لحريق ضخم في أشهر سوق الأعلاف بالسعودية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أتى على 20 شاحنة.. فيديو لحريق ضخم في أشهر سوق الأعلاف بالسعودية (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ع حريق هائل، الأربعاء 5 أغسطس/آب 2020، في سوق الأعلاف بمدينة عجمان فيما يعتبر هذا الحريق هو الثاني من نوعه الذي شب بالمنطقة في ظرف 5 أيام، بعد حريق أول لا يقل خطورة. حريق آخر بالإمارات: في جارة السعودية، الإمارات، شب حريق هائل آخر بسوق شعبي شهير في ولاية عجمان، بالمنطقة الصناعية الجديدة. وفق صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن "فرق الدفاع المدني في عجمان ما زالت تكافح حريقاً متطوراً بالسوق الشعبي في المنطقة الصناعية الجديدة". فيما لم تكشف السلطات الرسمية بعدُ عن تفاصيله ومُسبِّباته، كما لم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا من جراء الحريق. على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تناقل عشرات من الصور والأشرطة المصورة التي تُظهر النيران وهي تأتي على عدد من المحال التجارية في المنطقة الصناعية، كما أبرزت بشكل مقرب، أعمدةَ الدخان الهائل التي عَلَتْ سماء إمارة عجمان. من جانبها، لم تكشف بعدُ السلطات المحلية عن سيطرتها على الحريق، في حين أكدت صحيفة "البيان" أنَّ "فرق الدفاع المدني في عجمان ما زالت تكافح حريقاً متطوراً بسوق عجمان الشعبي في المنطقة الصناعية الجديدة". كما تم إخلاء جميع المباني والمراكز التجارية والأسواق المحيطة بمكان الحادث، بالإضافة إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه. ع حريق هائل، الأربعاء 5 أغسطس/آب 2020، في سوق الأعلاف بمدينة عجمان السعودية ، وهو سوق شهير في منطقة حفر الباطن، وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية. المصادر ذاتها أكدت أن الحريق الضخم، الذي تسبب في حالة من الهلع وسط ساكني المنطقة، أتى على أكثر من 20 شاحنة محمَّلة بالأعلاف، كما أوردت أن النيران اشتعلت في منطقة صغيرة قبل أن تتسع رقعتها بشكل كبير، بسبب الرياح، لتتحول إلى حريق هائل. وفق صحيفة "الرائد" السعودية، فإن "قوات الدفاع المدني بالمملكة استطاعت السيطرة على حريق ضخم اندلع الأربعاء، في سوق الأعلاف بمحافظة حفر الباطن".فيما يعتبر هذا الحريق هو الثاني من نوعه الذي شب بالمنطقة في ظرف 5 أيام، بعد حريق أول لا يقل خطورة. حريق آخر بالإمارات: في جارة السعودية، الإمارات، شب حريق هائل آخر بسوق شعبي شهير في ولاية عجمان، بالمنطقة الصناعية الجديدة. وفق صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن "فرق الدفاع المدني في عجمان ما زالت تكافح حريقاً متطوراً بالسوق الشعبي في المنطقة الصناعية الجديدة". فيما لم تكشف السلطات الرسمية بعدُ عن تفاصيله ومُسبِّباته، كما لم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا من جراء الحريق. على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تناقل عشرات من الصور والأشرطة المصورة التي تُظهر النيران وهي تأتي على عدد من المحال التجارية في المنطقة الصناعية، كما أبرزت بشكل مقرب، أعمدةَ الدخان الهائل التي عَلَتْ سماء إمارة عجمان. من جانبها، لم تكشف بعدُ السلطات المحلية عن سيطرتها على الحريق، في حين أكدت صحيفة "البيان" أنَّ "فرق الدفاع المدني في عجمان ما زالت تكافح حريقاً متطوراً بسوق عجمان الشعبي في المنطقة الصناعية الجديدة". كما تم إخلاء جميع المباني والمراكز التجارية والأسواق المحيطة بمكان الحادث، بالإضافة إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتى على 20 شاحنة.. فيديو لحريق ضخم في أشهر سوق الأعلاف بالسعودية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.