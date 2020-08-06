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عدن - ياسمين التهامي - رئيس تونس: حرائق الغابات بـ”فعل فاعل” يريد “الاستفادة السياسية”!

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جديد اب برس

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: قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن حرائق غابات جبل عمدون في ولاية باجة (شمال غرب)، تمت بـ”بفعل فاعل يريد الاستفادة السياسية”، مؤكدا أنه “عمل إجرامي مقصود ضد الدولة”. وأوضح بيان للرئاسة التونسية، أن سعيد زار منطقة غابات جبل عمدون، مؤكدا أن “هذا عمل إجرامي مقصود في حق الدولة”. وأضاف سعيد، أنه لا بد من ملاحقة مرتكبيه ملاحقة جزائية (قضائية)، دون أن يسميهم. ووفق الرئاسة التونسية، أتى الحريق الذي استمر لعدة أيام على أكثر من 820 هكتارا من الأشجار والمساحات الغابية، والتهمت النيران مواشي وأراضي فلاحية وأشجارا مثمرة من بينها زياتين. من جهته، نقل راديو “موزاييك” الخاص عن الرئيس التونسي خلال زيارته مكان حرائق جبل عمدون، أن “هناك شهادات واضحة أن الحرائق بفعل فاعل ليستفيد من هذه الأوضاع سياسيا، وترى البؤس في كل مكان” دون ذكر اسم هذا الفاعل. وبحسب التلفزيون الرسمي، رصدت الإدارة العام للغابات خلال الأيام الأخيرة، 80 حريقا في الغابات وسط تونس وشمالها. وأكدت إدارة الغابات أن 96 بالمئة من الحرائق سببها الإنسان، فيما تكون 4 بالمئة منها لأسباب طبيعية. وكلف سعيد، في 26 يوليو/ تموز الماضي، هشام المشيشي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، تشكيل حكومة جديدة خلال شهر من تاريخ تكليفه، في ظل أزمة سياسية بالبلاد. الأناضول