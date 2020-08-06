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عدن - ياسمين التهامي - تحليلات CNN: انفجار مرفأ بيروت تسبب في حفرة قطرها 124 مترًا !

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جديد اب برس

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نتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثبتت التحليلات التي أجرتها CNN، باستخدام صور الأقمار الصناعية، أن تفجير مرفأ بيروت الذي وقع، الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 135 شخصًا وإصابة الآلاف، أحدث حفرة قطرها 124 مترًا. وتعني هذه المسافة، أن الحفرة التي أحدثها الانفجار، يتجاوز قطرها طول ملعب لكرة القدم. واستخدمت CNN برمجيات جغرافية لقياس صور القمر الصناعي لموقع الانفجار. كانت وثائق قضائية حصلت عليها CNN، أكدت أن مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، حذر لسنوات من "الخطر البالغ" المتمثل في ترك نترات الأمونيوم في أحد عنابر التخزين في مرفأ بيروت. وتظهر وثائق المحكمة اللبنانية، التي تم الحصول عليها من خلال الناشط الحقوقي اللبناني البارز، وديع الأسمر، أن ضاهر طلب نقل "الشحنة الخطرة" من الميناء في أعوام 2014 و2015 و2016 و2017. كانت تقارير سابقة لـCNN، أن سفينة مملوكة لروسيا، احتجزت في ميناء بيروت في خريف عام 2013، وكانت تحمل 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم، وأطلق سراح طاقم السفينة فيما بعد، وتم نقل الشحنة إلى مستودع بالميناء. وتظهر الوثائق التي حصلت عليها CNN، أنه بعد احتجاز السفينة في عام 2014، طلب قاض لبناني نقل البضائع الخطرة "إلى مكان تخزين مناسب تحت الحراسة". وعلى الرغم من تحذيرات مدير الجمارك اللبناني، بقيت نترات الأمونيوم في الميناء لمدة سبع سنوات أخرى، حيث تسببت في الانفجار الذي أودى بحياة 135 شخصًا على الأقل وتسبب في إصابة الآلاف. ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة ارتفاعا مستمرا مع اكتشاف مفقودين جدد بين قتلى وجرحى خلال الساعات المقبلة، بحسب وزير الصحة اللبناني.