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عدن - ياسمين التهامي - شاهد "فيديو" ...فضيحة مدوية لحزب الاصلاح والحاكم العسكري لتعرز ...سالم يكشف تفاصيل المؤامرة على الحجرية وكيف تم السيطرة عليها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ تسريب جديد لقائد مليشيات الاخوان في تعز المدعو عبده فرحان "سالم" ، في الوقت الذي لا يزال فيه تداعيات التسريب الأول مستمرة. العميد "سالم" والذي يشغل منصب مستشار قائد المحور كان قد حاول تلافي تداعيات التسريب الأول ، بالزعم بأنه تعرض "لأساليب المنتجة والتقطيع بهدف تحريف الحديث وإخراجه عن سياقه، الذي جاء أساسا في جلسة غير رسمية على سبيل السخرية الرافضة للشائعات التي يروجها البعض ". وهو ما يناقضه التسريب الإضافي الذي نشر اليوم لذات الجلسة والذي يتحدث فيها قائد مليشيات الاخوان بتعز بشكل مستفيض حول الاحداث في عدن بين الشرعية والانتقالي واستفادتهم منها بفرض السيطرة على تعز بالكامل. حيث بدا سالم حديثه بالإشارة الى رغبتهم في عدم تكرار ما حصل في مدينة عدن بسيطرة قوات الانتقالي عليها وطرد القوات الخاضعة لسيطرة الاخوان ، وتكرار ذلك في مدينة تعز. مفسرا الاحداث في عدن بأنها احياء لصراع الماضي في الجنوب بين "الزمرة" و "الطغمة". سالم كرر مزاعم جماعته برغبة طارق عفاش قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي بالسيطرة على تعز ابتداء من التربة. واعترف سالم بسيطرة مليشياته على مدينة التربة مؤخرا في عملية وصفها بالاستباقية وهو ما ينسف كل مزاعم الحملات العسكرية التي شنتها الشرطة العسكرية وقوات المحور على المدينة بالبحث عن المطلوبين امنيا. موضحا بان "رجال الله " سيطروا على المدينة عبر كتيبة من مدينة تعز وكتيبة أخرى قدمت من طور الباحة بلحج والتي تتواجد فيها قوات اللواء الرابع مشاه جبلي والخاضع لسيطرة الاخوان. سالم اكد فرض جماعته سيطرتها على تعز ، مهددا بشكل ساخر بقمع أي قوى او تحرك ذلك ضدهم بالقول " شنخبطه سريع" ، مخاطبا اتباعه المتواجدين معه بان أي تحرك قادم ضد خصومهم لن يحتاج الا الى "دهفة" فقط. اللافت كان رد سالم على اتباعه الذي أشاروا الى حشد امكانياتهم والاستعداد لـ"الدهفة" ، بان الإمكانيات ستأتي و" سيأتي كل شيء" ، وهو ما يعني تلقي الجماعة لدعم غير محدود من حلفاءها الاقليمين في قطر وتركيا. سالم في التسريب الإضافي هاجم دول التحالف ( تسريب جديد لقائد مليشيات الاخوان في تعز المدعو عبده فرحان "سالم" ، في الوقت الذي لا يزال فيه تداعيات التسريب الأول مستمرة. العميد "سالم" والذي يشغل منصب مستشار قائد المحور كان قد حاول تلافي تداعيات التسريب الأول ، بالزعم بأنه تعرض "لأساليب المنتجة والتقطيع بهدف تحريف الحديث وإخراجه عن سياقه، الذي جاء أساسا في جلسة غير رسمية على سبيل السخرية الرافضة للشائعات التي يروجها البعض ". وهو ما يناقضه التسريب الإضافي الذي نشر اليوم لذات الجلسة والذي يتحدث فيها قائد مليشيات الاخوان بتعز بشكل مستفيض حول الاحداث في عدن بين الشرعية والانتقالي واستفادتهم منها بفرض السيطرة على تعز بالكامل. حيث بدا سالم حديثه بالإشارة الى رغبتهم في عدم تكرار ما حصل في مدينة عدن بسيطرة قوات الانتقالي عليها وطرد القوات الخاضعة لسيطرة الاخوان ، وتكرار ذلك في مدينة تعز. مفسرا الاحداث في عدن بأنها احياء لصراع الماضي في الجنوب بين "الزمرة" و "الطغمة". سالم كرر مزاعم جماعته برغبة طارق عفاش قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي بالسيطرة على تعز ابتداء من التربة. واعترف سالم بسيطرة مليشياته على مدينة التربة مؤخرا في عملية وصفها بالاستباقية وهو ما ينسف كل مزاعم الحملات العسكرية التي شنتها الشرطة العسكرية وقوات المحور على المدينة بالبحث عن المطلوبين امنيا. موضحا بان "رجال الله " سيطروا على المدينة عبر كتيبة من مدينة تعز وكتيبة أخرى قدمت من طور الباحة بلحج والتي تتواجد فيها قوات اللواء الرابع مشاه جبلي والخاضع لسيطرة الاخوان. سالم اكد فرض جماعته سيطرتها على تعز ، مهددا بشكل ساخر بقمع أي قوى او تحرك ذلك ضدهم بالقول " شنخبطه سريع" ، مخاطبا اتباعه المتواجدين معه بان أي تحرك قادم ضد خصومهم لن يحتاج الا الى "دهفة" فقط. اللافت كان رد سالم على اتباعه الذي أشاروا الى حشد امكانياتهم والاستعداد لـ"الدهفة" ، بان الإمكانيات ستأتي و" سيأتي كل شيء" ، وهو ما يعني تلقي الجماعة لدعم غير محدود من حلفاءها الاقليمين في قطر وتركيا. سالم في التسريب الإضافي هاجم دول التحالف ( السعودية والامارات ) بشكل عنيف وصل حد وصفهم بالانجاس ، حيث تفاخر بأنه لم يصافح أي من القيادات العسكرية للتحالف لأنهم " انجاس " حد قوله. وزعم سالم بان التحالف العربي لم يقدم أي دعم عسكري لتعز ، مشيرا الى ان مليشياته في تعز تمتلك نحو 18 دبابة عسكرية.

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