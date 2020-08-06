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عدن - ياسمين التهامي - الانتقالي يواصل تفجير المفاحآت ويعلن موقفه من عودة الرئيس هادي الى عدن ... تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ عضو دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي في حوار خاص لقناة روسيا اليوم "RT" على جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الجنوبي. وبشأن عودة الرئيس هادي الى عدن، قال الشبحي، إن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي الذي نحن نقر له بذلك وكل المبادئ والبيانات والخطابات التي صدرت عن المجلس تقدر وتحترم الرئيس وهو محل ترحيب منذُ عودته الأولى وحتى اليوم الرئيس هادي محل ترحيب. وقال إن قرار عودة هادي قرار يعود له شخصيا وليس بيد أطراف أخرى ومتى ما اتخذ القرار حياه الله. وفند دعوى عدم انتساب بمسمى المجلس للجنوب العربي بشكل رسمي واوضح إن المجلس الانتقالي الجنوبي منذُ أن اعلن في 2017م ككيان سياسي جنوبي لكي يقود التيارات السياسية في الجنوب وهو يحمل قضية الجنوب التي لازالت قيد الانشاء وليست دولة حتى ينتسب لها المجلس ومن الصعب الانتساب لها حتى تتحقق على حدود عام 1990م. وحول أحقية ان يكون المجلس الانتقالي المتفرد الوحيد – قال إن المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الجنوبية- كان له دور كبير ككونه امتداد للقوات التي حاربت ضد الحوثين وهو من أشرف وحرر ما يقارب 80% من أراضي الدولة تحت إطار التحالف العربي. عضو دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي في حوار خاص لقناة روسيا اليوم "RT" على جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الجنوبي. وبشأن عودة الرئيس هادي الى عدن، قال الشبحي، إن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي الذي نحن نقر له بذلك وكل المبادئ والبيانات والخطابات التي صدرت عن المجلس تقدر وتحترم الرئيس وهو محل ترحيب منذُ عودته الأولى وحتى اليوم الرئيس هادي محل ترحيب. وقال إن قرار عودة هادي قرار يعود له شخصيا وليس بيد أطراف أخرى ومتى ما اتخذ القرار حياه الله. وفند دعوى عدم انتساب بمسمى المجلس للجنوب العربي بشكل رسمي واوضح إن المجلس الانتقالي الجنوبي منذُ أن اعلن في 2017م ككيان سياسي جنوبي لكي يقود التيارات السياسية في الجنوب وهو يحمل قضية الجنوب التي لازالت قيد الانشاء وليست دولة حتى ينتسب لها المجلس ومن الصعب الانتساب لها حتى تتحقق على حدود عام 1990م. وحول أحقية ان يكون المجلس الانتقالي المتفرد الوحيد – قال إن المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الجنوبية- كان له دور كبير ككونه امتداد للقوات التي حاربت ضد الحوثين وهو من أشرف وحرر ما يقارب 80% من أراضي الدولة تحت إطار التحالف العربي.

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