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عدن - ياسمين التهامي - بالأسماء .. 12 محافظة يمنية مهددة بالفيضانات والغرق والانجرافات والارصاد يحذر من وقوع كارثة (صورة وتفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أكثر من 12 محافظة يمنية خلال الساعات القادمة. وتوقع في نشرته اليوم الثلاثاء، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء واسعة من البلاد، خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وأفاد المركز، بأنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة السرعة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً، خاصة على محافظات المحويت، حجة، صعدة، عمران، كما ستهطل الأمطار على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب والجوف. وأشار إلى أن المناطق الساحلية الغربية وأجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها ستتأثر بهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية. وجدد المركز تحذيره للمواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة سائقي المركبات بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول. ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار، وحث المركز على الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية. وسجلت محطات الرصد كميات الأمطار خلال الساعات الماضية، كالاتي؛ صنعاء 6.5 ملم وصعدة 5.2 وصرفيت (المهرة) 5.8 ملم وريمة 4.2 ملم وإب 4.1 ملم، لافتاً إلى هطول أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد الجوي. المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أكثر من 12 محافظة يمنية خلال الساعات القادمة. وتوقع في نشرته اليوم الثلاثاء، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء واسعة من البلاد، خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وأفاد المركز، بأنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة السرعة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً، خاصة على محافظات المحويت، حجة، صعدة، عمران، كما ستهطل الأمطار على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب والجوف. وأشار إلى أن المناطق الساحلية الغربية وأجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها ستتأثر بهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية. وجدد المركز تحذيره للمواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة سائقي المركبات بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول. ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار، وحث المركز على الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية. وسجلت محطات الرصد كميات الأمطار خلال الساعات الماضية، كالاتي؛ صنعاء 6.5 ملم وصعدة 5.2 وصرفيت (المهرة) 5.8 ملم وريمة 4.2 ملم وإب 4.1 ملم، لافتاً إلى هطول أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

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