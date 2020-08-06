قُتل وأصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المتون غربي الجوف، شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية أن لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي، انفجر بسيارة المواطن "عايض حريدان" في مديرية المتون مما أدى لاستشهاد زوجته، وإصابته مع ابنته البالغة 7 سنوات.



وتسببت الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، بمقتل وإصابة المئات وفق تقارير حقوقية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوف: مقتل وإصابة أسرة كاملة بانفجار لغم حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.