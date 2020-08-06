شكرا لبحثكم عن خبر السيول والفيضانات تغلق مداخل ومخارج مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ذكر مصدر في مارب ان خط مارب الدولي والخطوط الرابطة بين مارب وبقية المحافظات توقفت بسبب فيضان سد مارب .

ووفقاً للمصدر فإن مياه السد قد تجاوزت المناطق الشرقية لمديرية الوادي، ووصلت إلى خط صافر، لافتاً إلى أن السيول المتدفقة والمستمرة جراء فيضان سد مأرب تشكل خطر كبير وتهدد بغرق مناطق باكملها .

وفي وقت سابق وجه محافظ مأرب سلطان العرادة بتشكيل لجان طوارئ لمواجهة أضرار السيول التي فاضت من سد مأرب.

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وشدد العرادة خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا للجنة الطوارئ بالمحافظة، على متابعة سير حركة السيول، وتنبيه المواطنين وإغاثة المتضررين.

وتسببت السيول بانقطاع حركة السير في الطريق الرابط بين مدينة المكلا وضواحيها الغربية.