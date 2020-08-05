شكرا لبحثكم عن خبر بشرى سارة للمسافرين اليمنيين الى مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زفت ادارة طيران اليمنية بشرى جديدة للمسافرين اليمنيين الى جمهورية مصر العربية. وقالت ادارة طيران اليمنية مساء اليوم ان السلطات المصرية الغت اجراءات كانت تفرضها على المسافرين اليمنيين القادمين الى اراضيها. Advertisements وبحسب ادارة الطيران فقد تم الغاء شهادة التأمين الطبية. وجاء في الاعلان. تعميم هام .... بناًء على تعميم السلطات المصرية واللجنة الطبية المعنية بالحجر الصحي في مطار القاهرة وتعاونا من السلطات المصرية مع الشعب اليمني ... فقد تقرر الموافقه على دخول المسافرين بدون بطاقة التأمين الصحي والتي فرضت بداية التشغيل بعد جائحة كورونا وعليه فلا حاجة لبطاقة التأمين الخاصة بالمسافرين الى القاهرة إبتداًء من رحلة يوم غدًا الخميس .... مع مراعاة باقي المتطلبات في التعميم السابق، وبهذا تتقدم إدارة الخطوط الجوية اليمنية بخالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية على تعاونها المستمر مع الشعب اليمني....

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