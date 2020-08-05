مسلحون يعتدون على عمال محطة كهرباء التواهي بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدم مسلحون بالإعتداء على عمال محطة كهرباء التواهي بالعاصمة عدن.
وأكدت مؤسسة كهرباء عدن تعرض مناوبي ومشغلي محطة التواهي ليلة أمس للاعتداء والسب والشتم من قبل مجموعة مسلحة.
وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه الأعمال اللامسؤولة تؤثر سلبا على نفسية العاملين بالمؤسسة وتسبب في عدم استقرار الشبكة الكهربائية.
وطالبت قيادة محطة توليد التواهي -خلال رسالة بعثتها إلى مدير عام التوليد بكهرباء عدن- بتعزيز المحطة بقوة أمنية لحماية الموظفين العاملين فيها.
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