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مسلحون يعتدون على عمال محطة كهرباء التواهي بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أقدم مسلحون بالإعتداء على عمال محطة كهرباء التواهي بالعاصمة عدن.

 

وأكدت مؤسسة كهرباء عدن تعرض مناوبي ومشغلي محطة التواهي ليلة أمس للاعتداء والسب والشتم من قبل مجموعة مسلحة.

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وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه الأعمال اللامسؤولة تؤثر سلبا على نفسية العاملين بالمؤسسة وتسبب في عدم استقرار الشبكة الكهربائية.

 

وطالبت قيادة محطة توليد التواهي -خلال رسالة بعثتها إلى مدير عام التوليد بكهرباء عدن- بتعزيز المحطة بقوة أمنية لحماية الموظفين العاملين فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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