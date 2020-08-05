مسلحون يعتدون على عمال محطة كهرباء التواهي بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم مسلحون بالإعتداء على عمال محطة كهرباء التواهي بالعاصمة عدن.

وأكدت مؤسسة كهرباء عدن تعرض مناوبي ومشغلي محطة التواهي ليلة أمس للاعتداء والسب والشتم من قبل مجموعة مسلحة.

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وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه الأعمال اللامسؤولة تؤثر سلبا على نفسية العاملين بالمؤسسة وتسبب في عدم استقرار الشبكة الكهربائية.

وطالبت قيادة محطة توليد التواهي -خلال رسالة بعثتها إلى مدير عام التوليد بكهرباء عدن- بتعزيز المحطة بقوة أمنية لحماية الموظفين العاملين فيها.