شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف ظهرت العاصمة صنعاء بعد سيول جارفة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلنا على صورة يظهر فيها صنعاء بعد سيول جارفة. ويظهر في الصورة صنعاء بحلة واضحة بعد سيول جارفة قبل قليل. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقال شاهد عيان ان العاصمة صنعاء شهدت امطار غزيرة في عدة احياء .

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