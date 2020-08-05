شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..قرار مصري مثير للارتياح باعفاء اليمنيين بدء من الغد من وثيقة كانت الزامية لدخول مصر والاقامة فيها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الخطوط الجوية اليمنية قبل قليل ان الحكومة المصرية قررت اعفاء اليمنيين من بطاقة التامين الصحي . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقالت الخطوط الجوية اليمنية "انه وتعاونا من السلطات المصرية مع الشعب اليمني ، تقرر الموافقه على دخول المسافرين بدون بطاقة التأمين الصحي والتي فرضت بداية استئناف الرحلات الى القاهرة". وسيبدا العمل بهذا من رحلة غداً الخميس.

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