شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يكشفون موعد الإفراج عن شقيق الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع سؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى التابعة للحوثيين ، أحمد أبو حمرة، اتمام صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية خلال الأيام القادم.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن أبو حمرة قوله " إن الصفقة تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن منذ شهور، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين مقسمة على مرحلتين".

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

وأكد أنه كان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو الماضي، لكن الطرف الآخر”الشرعية” لم يأخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

Advertisements

وأوضح أنه يجري الآن الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الأردن والذي تم تجزئته إلى مرحلتين، حيث سيتم الإفراج عن 700 أسير من الطرفين، مضيفا “سيتم الإفراج عن 450 أسير تابعين للحوثيين في حين سنقوم نحن بالإفراج عن 250 تابعين للطرف الآخر (الحكومة الشرعية)”.

وأكد أبو حمرة للوكالة الروسية أنه منذ اتفاق السويد لم يتم الإفراج عن أسير واحد عن طريق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن آلاف الأسرى عن طريق الوساطات القبلية والمشايخ.

وكشف أنه سيتم الإفراج عن 15 فرد من الأسرى السعوديين و4 سودانيين، مشيرا إلى أن جماعته ستطلق شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، في المرحلة الثانية من الاتفاق في حال السير في تنفيذه.

وأضاف مسؤول الدائرة القانونية أنه كان مفترضا أن يتم تنفيذ الاتفاق في الجمعة القادمة 7 أغسطس، لكن الطرف الآخر لم يتخذ حتى الآن أي خطوات جادة ولم يوقع على كشوف الأسماء حتى الآن رغم جاهزيتنا لتنفيذ الاتفاق في أي وقت على حد زعمه.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع تجدد المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن ملف الأسرى وفقا لبيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.