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عدن - ياسمين التهامي - تركيا تدين اتفاقا بين شركة أمريكية و"قسد" حول استثمار النفط شمال شرقي سوريا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وزارة الخارجية التركية، الاثنين، توقيع شركة أمريكية اتفاقا حول الثروات النفطية في سوريا، مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ووصفته بأنه يتجاهل القانون الدولي. والاتفاق وقعته شركة "Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية، مع قوات "قسد"، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرقي سوريا. وجاء في بيان الخارجية التركية، أن "تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أظهر بوضوح طموحه للانفصال عن سوريا، من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري". وشدد البيان على "ضرورة عودة الموارد الطبيعية السورية للشعب السوري، معربا عن أسف أنقرة لدعم واشنطن هذه الخطوة التي تتجاهل القانون الدولي، وتهدد وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتوفر عطاء لتمويل الإرهاب". وكانت دمشق دانت أمس الأحد الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والشركة الأمريكية، معتبرة أنه "يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري". وقالت وزارة الخارجية السورية إن "الاتفاق يشكل اعتداء على السيادة السورية واستمرارا للنهج العدائي الأمريكي تجاه سوريا في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب المدعوم بمعظمه من قبل الإدارة الأمريكية نفسها". وذكر المصدر أن سوريا تعتبر باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له، وتحذر مجددا بأن "مثل هذه الأفعال الخسيسة تعبر عن نمط ونهج هذه المليشيات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الاحتلال الأمريكي". المصدر: الأناضول+ RT https://arabic.rt.com/features/1140494-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/ وزارة الخارجية التركية، الاثنين، توقيع شركة أمريكية اتفاقا حول الثروات النفطية في سوريا، مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ووصفته بأنه يتجاهل القانون الدولي. والاتفاق وقعته شركة "Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية، مع قوات "قسد"، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرقي سوريا. وجاء في بيان الخارجية التركية، أن "تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أظهر بوضوح طموحه للانفصال عن سوريا، من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري". وشدد البيان على "ضرورة عودة الموارد الطبيعية السورية للشعب السوري، معربا عن أسف أنقرة لدعم واشنطن هذه الخطوة التي تتجاهل القانون الدولي، وتهدد وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتوفر عطاء لتمويل الإرهاب". وكانت دمشق دانت أمس الأحد الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والشركة الأمريكية، معتبرة أنه "يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري". وقالت وزارة الخارجية السورية إن "الاتفاق يشكل اعتداء على السيادة السورية واستمرارا للنهج العدائي الأمريكي تجاه سوريا في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب المدعوم بمعظمه من قبل الإدارة الأمريكية نفسها". وذكر المصدر أن سوريا تعتبر باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له، وتحذر مجددا بأن "مثل هذه الأفعال الخسيسة تعبر عن نمط ونهج هذه المليشيات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الاحتلال الأمريكي". المصدر: الأناضول+ RT https://arabic.rt.com/features/1140494-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/

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